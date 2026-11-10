Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaza, Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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