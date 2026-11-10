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        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:57 Güncelleme:
        DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

        Aksakal kentteki temasları kapsamında, DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ali Artun ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti, Vali Murat Zorluoğlu ile görüştü.

        Daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçen Aksakal, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ile görüştü, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Aksakal, ardından Ergani ilçesine geçerek, Kaymakam Nurbaki Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

        İlçede esnafı da ziyaret eden Aksakal, vatandaşlarla görüştü.

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        Aksakal'a ziyaretlerinde partisinin il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da eşlik etti.

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