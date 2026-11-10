Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da motosiklet sürücüsü Yusuf'un öldüğü kaza kamerada

        Diyarbakır'da motosiklet sürücüsü Yusuf'un öldüğü kaza kamerada

        DİYARBAKIR'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Diyarbakır'da motosiklet sürücüsü Yusuf'un öldüğü kaza kamerada

        DİYARBAKIR’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, 7 Kasım’da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar’ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        REKLAM

        KAZA KAMERADA

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Öğretmeni öldürdükten sonra kaçtığı Almanya'dan iade edilen sanığın yargıla...
        Öğretmeni öldürdükten sonra kaçtığı Almanya'dan iade edilen sanığın yargıla...
        Eksun Gıdadan ilk dokuz ayda güçlü performans Brüt karını 1,25 milyar liray...
        Eksun Gıdadan ilk dokuz ayda güçlü performans Brüt karını 1,25 milyar liray...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır ve çevre i...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır ve çevre i...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Çermik'te törenle anı...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Çermik'te törenle anı...
        150 dijital uygulama, 12 milyar liralık yatırım
        150 dijital uygulama, 12 milyar liralık yatırım
        Diyarbakır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi
        Diyarbakır'da 10 Kasım Atatürk'ü anma programı düzenlendi