Diyarbakır'da motosiklet sürücüsü Yusuf'un öldüğü kaza kamerada
DİYARBAKIR'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
DİYARBAKIR’da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Sabar (19), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 7 Kasım’da akşam saatlerinde Ergani ilçesinde meydana geldi. Yusuf Sabar’ın kontrolündeki motosiklet, sola dönmek için manevra yapan otomobile çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sabar ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yusuf Sabar, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Sabar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yusuf Sabar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
KAZA KAMERADA
Olayla ilgili soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sola dönmek için manevra yapan otomobile, arkasından gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı.
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