Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Çermik'te törenle anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde törenle anıldı.
Hükümet Konağı Meydanı'nda düzenlenen törene, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Mustafa Çelik, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, Kaymakam Karataş ve Belediye Başkanı Karamehmetoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.