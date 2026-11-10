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        150 dijital uygulama, 12 milyar liralık yatırım

        Dicle Elektrik, yaklaşık 150 dijital uygulamayla yönettiği elektrik şebekesini yeni teknoloji yatırımlarıyla güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, 20262030 döneminde şebeke otomasyonu ve dijitalleşme çalışmalarına 12 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:10 Güncelleme:
        150 dijital uygulama, 12 milyar liralık yatırım

        Dicle Elektrik, yaklaşık 150 dijital uygulamayla yönettiği elektrik şebekesini yeni teknoloji yatırımlarıyla güçlendirmeyi sürdürüyor. Şirket, 20262030 döneminde şebeke otomasyonu ve dijitalleşme çalışmalarına 12 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyor.

        Elektrik dağıtımında dijital dönüşüm ve akıllı şebeke teknolojilerine yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliğinde İleri Teknolojiler Konferansının (ATEEC 2026) destekçileri arasında yer aldı. Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenleri bir araya getiren konferansın açılışında Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün bir konuşma gerçekleştirdi. Tüzün, şirketin dijital dönüşüm çalışmalarını ve gelecek dönem yatırım hedeflerini paylaştı.

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        150 dijital uygulamayla yönetilen şebeke

        Dicle Elektrik'in hizmet verdiği bölgenin dünyada az rastlanan bir tüketim profiline sahip olduğunu belirten Tüzün, elektrik tüketiminin yaklaşık üçte birinin tarımsal sulamadan, üçte birinin kırsal yerleşimlerden, kalan bölümünün ise şehir merkezlerinden kaynaklandığını söyledi. Bu yapının farklı bir şebeke yönetim modelini gerekli kıldığını vurgulayan Tüzün, "Bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşık 150 dijital uygulamanın kullanıldığı büyük bir şebeke altyapısı oluşturduk. SCADA, OSOS, Coğrafi Bilgi Sistemi ve mobil saha uygulamalarıyla şebekemizi anlık olarak izleyebiliyor, operasyonlarımızı veriye dayalı yönetiyoruz. Yaklaşık 1,3 milyon uzaktan okunabilen sayacımızla Türkiye'deki en büyük dijital ölçüm altyapılarından birine sahibiz. EPDK'nın Dijital Olgunluk Endeksi çalışmasına göre Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesi en yüksek elektrik dağıtım şirketiyiz" dedi.

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        Dijital dönüşüme 12 milyar liralık yeni yatırım

        Hizmet bölgelerindeki altı ildeki il ve ilçe merkezlerinin dijital altyapı dönüşümünü gerçekleştirdiklerini, kırsal ve tarımsal alanlarda da çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Nedim Tüzün, 20262030 döneminde şebeke otomasyonu ve teknoloji yatırımlarına 12 milyar lira kaynak ayırdıklarını da açıkladı. Tüzün, "Dijitalleşmeyi şebekenin günlük işletme biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Geleceğin elektrik dağıtım şebekesi yalnızca kablo, trafo ve fiderlerden oluşmayacak. Ölçüm, haberleşme, yazılım ve verinin birlikte çalıştığı bütünleşik bir yapıya dönüşecek. Yeni yatırımlarımızla uzaktan izleme ve kumanda kabiliyetlerimizi geliştirirken bakım ve operasyon süreçlerimizi daha verimli hâle getireceğiz" ifadelerini kullandı.

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        Üniversitesanayi iş birliği güçlenecek

        Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla elektrik şebekelerinin daha akıllı ve esnek hâle gelmesi gerektiğini vurgulayan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, dijital altyapının operasyonel verimliliğe katkısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Üniversitesanayi iş birliğinin teknolojik gelişimdeki önemine de değinen Tüzün, Dicle Üniversitesi ile yürüttükleri iş birliğini sürdüreceklerini, dijitalleşme ve ArGe çalışmalarıyla hem bölgenin enerji altyapısını güçlendirmeye hem de sektörün teknolojik dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

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