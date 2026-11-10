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        Diyarbakır'da hayvanların hayatta kalma mücadelesi kamerada

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde hayvanların birbirleriyle mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin yılanla karşılaşması, sincapla yaşadığı mücadele ve kertenkelenin kediden kaçma çabası, doğadaki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Diyarbakır'da hayvanların hayatta kalma mücadelesi kamerada

        Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde hayvanların birbirleriyle mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin yılanla karşılaşması, sincapla yaşadığı mücadele ve kertenkelenin kediden kaçma çabası, doğadaki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

        Çüngüş ilçesine bağlı Elyos Mahallesi’nde hayvanların doğal yaşam alanları görüntülendi. Selin İlhan isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, doğada hayatta kalmaya çalışan farklı hayvanların birbirleriyle mücadelesi yer aldı. Görüntülerde bir kedinin yılanla karşı karşıya gelerek verdiği mücadele ve yılanı etkisiz hale getirmesi dikkat çekti. Başka bir anda ise kedi ile sincabın karşı karşıya geldiği görüldü. Görüntülerin devamında, bir kertenkelenin kendisini kovalayan kediye yakalanmamak için kaçmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.

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        Doğanın kendi dengesi içerisinde yaşanan bu karşılaşmalar, hayvanların hayatta kalma içgüdüsünü ve yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

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