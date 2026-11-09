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        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 105 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

        Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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