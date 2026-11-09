Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma sorumluluk operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 18 olay meydana gelirken, 16 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 300 kök kenevir/skunk, 3 kilo 239 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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