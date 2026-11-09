Diyarbakır'da Organ Bağışı Haftası kapsamında etkinlikler yapıldı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, organ nakli bekleyen hastalara umut olmak ve toplumda organ bağışı bilincini artırmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda hastaneler, Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat merkezleri ile alışveriş merkezleri ve meydanlarda bilgilendirme stantları kuruldu.

Sağlık çalışanları, stantlarda bağış süreci ve kimlerin bağışçı olabileceği konusunda bilgi vererek, vatandaşların organ bağışı hakkındaki sorularını yanıtladı.

Ayrıca İl Müftülüğü ile yapılan işbirliği kapsamında camilerde de bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, organ bağışının bir insanın başka bir insanın hayatına umut olmasını sağlayan en anlamlı iyiliklerden biri olduğunu belirtti.

Çok sayıda hastanın yeniden sağlığına kavuşabilmek ve sevdikleriyle sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için organ nakli beklediğini ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

"İlimizdeki organ nakli merkezlerimiz, sahip oldukları sağlık altyapısı ve deneyimli sağlık ekipleriyle Diyarbakır'ın yanı sıra çevre illerden gelen hastalarımıza da umut oluyor. Organ nakli alanında sunulan hizmetlerin güçlenmesi kadar, bağış konusunda toplumun bilinçlenmesini de son derece önemsiyoruz. Hafta boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelerek organ bağışının önemini anlattık. Unutmayalım ki vereceğimiz bir bağış kararı, bir çocuğun geleceğine, bir annenin evladına kavuşmasına ve bir hastanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabilir. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."