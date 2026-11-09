Düğün salonundan çıktıktan sonra otomobilin çarptığı kazada öldü

Kaza, dün gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolundaki düğün salonunun önünde meydana geldi. Akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ’a, yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Erenuluğ’un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ’un cenazesi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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