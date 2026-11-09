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        DİSMEK'te 14 branşta 500 kişiye ücretsiz eğitim

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten DİSMEK'te yeni eğitim dönemi başlarken, 14 branşta oluşturulan 28 kurs grubunda 500 kişiye ücretsiz eğitim veriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:05 Güncelleme:
        DİSMEK'te 14 branşta 500 kişiye ücretsiz eğitim

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten DİSMEK’te yeni eğitim dönemi başlarken, 14 branşta oluşturulan 28 kurs grubunda 500 kişiye ücretsiz eğitim veriliyor.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Diyarbakır Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarında (DİSMEK), Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yeni dönem eğitimleri başladı. Kurslarla vatandaşların mesleki beceriler kazanması, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi ve sanatsal üretime katılması hedefleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından Sümerpark ve Göletlipark kurs merkezlerinde verilen eğitimler, üç ay sürecek. Hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında farklı gruplar halinde düzenlenen ücretsiz kurslara, 17 yaş ve üzerindeki vatandaşlar katılabiliyor.

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        Mesleki eğitimlerde sertifika verilecek

        DİSMEK’te aşçılık, pastacılık, kadın kuaförlüğü, cilt bakımı ve güzellik, tekstil, bilgisayar işletmenliği, diksiyon, el sanatları ve ön muhasebe alanlarında mesleki eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler, MEB onaylı sertifika almaya hak kazanacak. Mesleki eğitimlerin yanı sıra resim, çini işleme, taş işleme, ahşap oyuncak yapımı ve ses eğitimi/bağlama branşlarında katılım belgeli kurslar düzenleniyor. Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerle vatandaşların sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri, geleneksel üretim tekniklerini öğrenmeleri ve edindikleri becerileri üretime dönüştürmeleri amaçlanıyor.

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        ‘’Üretim faaliyetlerine katılımı destekliyoruz’’

        Kurslara ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ömer Saman, eğitimlerin mesleki beceri kazandırmanın yanı sıra hobi alanlarıyla vatandaşların sosyal yaşamlarını da desteklediğini söyledi. Saman, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan farklı toplumsal kesimlerden vatandaşların kurslara ilgi gösterdiğini belirtti. Kursların yoksullukla mücadeledeki rolüne değinen Saman, "Sosyal Hizmetler Dairesi olarak aynı zamanda yoksullukla mücadele etme yöntemlerinden biri olarak toplumumuzdaki bireylerin üretim faaliyetlerine katılmasını destekliyoruz. Bu kurslarımızdan elde edilen başarılarla birçok vatandaşların daha önce olduğu gibi birtakım mesleklerle buluşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

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        Diyarbakır’ın turizm alanında gelişen bir kent olduğuna dikkat çeken Saman, özellikle aşçılık ve pastacılık kurslarının kentte istihdam olanaklarına katkı sunmasını hedeflediklerini ifade etti. Saman, kadınlara yönelik kursların da bulunduğunu kaydetti.

        Kursiyerlere dijital eğitim desteği

        Mesleki kurslara katılan vatandaşların Dijital Gençlik Merkezi aracılığıyla dijital eğitimlerden de yararlandığını aktaran Saman, epazarlama ve ön muhasebe eğitimlerinin, meslek edinen kursiyerlerin kendi işlerini kurma koşullarını oluşturmasına destek sunduğunu belirtti. Saman, kursiyerlere yönelik eğitimlerde Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere farklı daire başkanlıklarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu çalışmalarla toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı demokratik bir toplum inşasına katkı sunmayı ve vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif yer almasını desteklemeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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