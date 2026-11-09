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        Diyarbakır'da duyarlı esnaf, sokak hayvanlarına yuva oldu

        Soğuk geçen günlerde sokak hayvanlarını unutmayan Diyarbakır esnafı, dükkanında mama ve su bulundurup üşüyen hayvanları içeri alarak ısınmalarını sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Diyarbakır'da duyarlı esnaf, sokak hayvanlarına yuva oldu

        Soğuk geçen günlerde sokak hayvanlarını unutmayan Diyarbakır esnafı, dükkanında mama ve su bulundurup üşüyen hayvanları içeri alarak ısınmalarını sağlıyor.

        Merkez Yenişehir ilçesinde telefon ve aksesuar satan esnaf, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte sokak hayvanlarına sahip çıkmaya başladı. İş yerinde sürekli mama ve su bulunduran duyarlı esnaf, dışarıda soğukta kalan hayvanları dükkanına alarak ısınmalarını sağlıyor. Özellikle soğuk havalarda yiyecek ve barınma bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına destek olan esnaf, örnek davranışıyla takdir topluyor. Esnaf Hüseyin Seyyid Böçkün, bu soğuk kış günlerinde bütün esnafı iş yerlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmaya davet ettiğini söyledi. Böçkün, "Havalar gerçekten çok soğudu ve sokak hayvanları bu şartlarda hayatta kalmakta zorlanıyor. Birçoğu soğuk nedeniyle yaşamını yitiriyor. En azından hayatta olanlara destek olalım. Onlar da Allah'ın sessiz kulları. Elimizden geldiğince yardımcı olalım. Bir kap mama çok büyük bir masraf değil, neredeyse bir çay parası. Kapımızın önüne bırakacağımız bir kap mama, yavrusu olan, üşüyen ve hasta hayvanlar için büyük bir yardım olabilir. Esnaflarımızın birçoğu bu konuda zaten duyarlı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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        ''Sıcaklığı hissettikleri gibi içeri giriyorlar''

        Esnaf arkadaşlarını aynı duyarlılığı göstermeye davet eden Böçkün, sözlerine şöyle devam etti:

        ''Hayvanlar da bizim canlarımız. Savunmasızlar ve kendilerini koruyabilecek güçleri yok. Kapımız her zaman açık. Sıcaklığı hissettikleri gibi içeri giriyorlar. Isınmalarına izin veriyoruz. Bazı insanları görüyorum itip kakıyorlar, kovuyorlar onu yapmalım. Ne olacak ki yani bir kap mama versek kapımızı açık bıraksak, biraz gelip ısınsalar bize ne zararı olacak ki. Duyarlı olalım lütfen. Buradan bütün esnaf arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza sesleniyorum, imkanı olan herkes, elinden geldiğince sokak hayvanlarına destek olsun. Özellikle bu soğuk kış günlerinde bu soğuk havalarda onları unutmayalım. Onlarda en az bizim kadar üşüyorlar. Biz bir şekilde kapalı bir alana kapatıyoruz kendimizi. Evlerimize gidiyoruz. İş yerlerimizde klimalar var ısınıyoruz. Ama onların durumu öyle değil. Sürekli dışardalar. Yardımcı olalım hayvanlara. Onlar bizim canlarımız. Elimizden geleni yapalım."

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