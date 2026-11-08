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        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 yaralı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 yaralı

        Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Olay, Kayapınar ilçesi stat yolunda meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ile normale döndü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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