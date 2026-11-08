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        Diyarbakır'da domuz sürüsü görüldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Diyarbakır'da domuz sürüsü görüldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde domuz sürüsü görüldü.

        Çermik ilçesi Yabanardı Mahallesi'nde yiyecek arayan domuz sürüsü, Hıdır Yıldız isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Hıdır Yıldız, mahallelerinde ikinci defa domuz sürüsünü gördüğünü, bu seferkinin daha kalabalık olduğunu söyledi. Doğal yaşam alanı haline gelen Çermik coğrafyasında yaban hayvanları sık sık görülüyor. Yaban hayvanlarını görüntülemek isteyen fotoğraf sanatçıları ve doğa severler, ilçeyi ziyaret ediyor.

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