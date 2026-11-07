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        Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

        Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Alitaş Mahallesi'nde Siverek yolunun 27. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kamyona çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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