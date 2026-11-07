Kamyona çarpan minibüsün sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye erleri tarafından çıkartıldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaş Mahallesi'nde Siverek yolunun 27. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kamyona çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.