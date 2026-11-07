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        Diyarbakır'da tarımın mevcut durumu ve gelişim fırsatları değerlendirildi

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin tarımsal potansiyeli ve gelişim fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da tarımın mevcut durumu ve gelişim fırsatları değerlendirildi

        Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesi, kentin tarımsal potansiyeli ve gelişim fırsatlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, her ay gerçekleştirilen "Biz Bize Konuşmalar" programının bu ayki konuğu, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan oldu.

        Alan, kentin tarımsal üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği, sulama imkanları ve tarımsal yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, kentin verimli tarım arazileri, su kaynakları ve ürün çeşitliliğiyle önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirtti.

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        Bu potansiyelin ekonomik değere dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Sönmez, "Ürettiğimiz ürünleri yalnızca ham madde olarak pazarlamak yerine kendi şehrimizde işlemeli, paketlemeli, markalaştırmalı ve daha geniş pazarlara ulaştırmalıyız. Tarımsal üretimle sanayiyi bütünleştiren bir kalkınma modeli oluşturmalıyız. Hedefimiz yalnızca mevcut sorunları tespit etmek değil, bu sorunlara mühendislik ve bilimsel yaklaşım temelinde çözüm üretmektir." dedi.

        Tarım sektörünün gelişmesi için su kaynaklarının verimli kullanılması gerektiğini aktaran Sönmez, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, toprak analizlerine dayalı üretimin desteklenmesi ve iklim değişikliği ile kuraklık riskine karşı uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini kaydetti.

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        Akıllı tarım uygulamaları, dijital takip sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim süreçlerine dahil edilmesinin verimliliği artıracağını ifade eden Sönmez, tarımsal kalkınma için kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve üreticilerin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

        Programda daha sonra katılımcıların soruları yanıtlandı.

        Etkinliğe, bazı kurum, kuruluş ve siyasi partilerin temsilcileri ile mimar ve mühendisler katıldı.

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        Galeri

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