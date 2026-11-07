HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır İl Başkanlığında sendikacılarla bir araya geldi

HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm ve sendikaların şube başkanları ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette; teşkilat çalışmaları, çalışma hayatının güncel meseleleri, talep ve beklentiler, sendikal mücadelenin hedefleri ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalar üzerine değerlendirmede bulunuldu. Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, genel başkan Mahmut Arslan'ın gerçekleştirdiği görüşmenin kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Emek ve alın terini merkeze alan sendikal anlayışımızın, birlik ve beraberlik ruhuyla daha da güçlenerek yoluna devam etmesinin önemini bir kez daha hissettik. HAKİŞ ailesi olarak bizler; emeğin değerini korumak, emekçinin hakkını savunmak, çalışma hayatında adaletin ve hakkaniyetin hakim olması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kutlu mücadelede en büyük gücümüz; teşkilatımızın köklü geçmişi, ortak hedeflerimiz, dayanışma kültürümüz ve aynı ideal etrafında kenetlenmiş büyük HAKİŞ ailemizdir. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın bilgi, birikim, tecrübe ve yol gösterici değerlendirmeleri, teşkilatımızın çalışmalarına güç katarken; bizlere daha büyük hedefler doğrultusunda çalışma azmi ve sorumluluğu yüklemektedir. İnanıyoruz ki güçlü teşkilat, güçlü dayanışma ve ortak mücadele anlayışıyla emek dünyasına değer katmaya, üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumaya ve sendikal mücadelemizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle il başkanlığımıza gerçekleştirdikleri nazik ziyaretlerinden, teşkilatımıza gösterdikleri yakın ilgi ve desteklerinden dolayı HAKİŞ Konfederasyonu Genel Başkanımız Mahmut Arslan'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.