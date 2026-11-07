Diyarbakır'da çocuklar soğuk havada buz gibi suya girdi 'Soğuk değil' deyip suya girdiler, tir tir titreyip çıktılar

Diyarbakır'da dört çocuk, 'soğuk değil' deyip girdikleri süs havuzundan tir tir titreyip çıktılar.

Yazın kenttin kavurucu sıcağında çocukların uğrak noktası olan merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzu, bu kez soğuk havada tercih edildi. Dört çocuk, soğuk havada doğal kaynak suyu olan olan buz gibi suya girdi. 'Soğuk değil' diyen çocuklar, girdikleri sudan tir tir titreyerek çıktı. Çocuklar, hem soğuk hava ve soğuk suya, hem de metrelerce yükseklikten atlayarak canlarını hiçe saydı. Çocuklar, havanın soğuk olmadığını, sıcak olduğunu ifade etti.