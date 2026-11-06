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        Diyarbakır'da sağanak kaynaklı taşkınlara karşı önlem alınıyor

        Diyarbakır'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Diyarbakır'da sağanak kaynaklı taşkınlara karşı önlem alınıyor

        Diyarbakır'da etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle ekipler çalışma yürütüyor.

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağanağın yol açabileceği su birikintilerine ve taşkın riskine karşı kent merkezi ile kırsal ilçelerde ekipler sahaya çıktı.

        Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Kanal İşletme Şube Müdürlüğüne bağlı 50 personel, 8 vidanjör ve 8 pikap ile kent merkezinde tıkanan hatları açıyor.

        Su birikintisi oluşma riski bulunan cadde, sokak ve kavşaklarda yağmur suyu ızgaralarını kontrol eden ve biriken atıkları temizleyen ekipler, hatlarda saptanan tıkanıklıkları vidanjörlerle gidererek suyun şebekeye ulaşmasını sağlıyor.

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        DİSKİ, kırsal 13 ilçedeki şube müdürlükleri, işletmeler, 1. ve 2. daire başkanlıkları koordinasyonunda ekiplerini ilçe merkezleri ve mahallelerde görevlendirdi.

        Yağışın etkili olduğu bölgelerde saha kontrolü yapan ekipler, su birikintisi oluşan ve tıkanıklık tespit edilen noktalara yönlendiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanal İşletme Şube Müdürü Vehbi Demirkıran, yağışın seyrine göre ekiplerin görev noktalarını belirlediklerini ve önceliği su birikintisi oluşma riski taşıyan alanlara verdiklerini belirtti.

        Demirkıran, şunları kaydetti:

        "Yağmur suyu altyapısı, yağış başlamadan önce yapılan bakımla işlevini korur. Izgara ve hatların önceden temizlenmesi, sağanak anında yapılacak müdahalenin yükünü azaltıyor. Bölge sakinlerinin ALO 153 üzerinden ilettiği bildirimler, hangi noktaya hangi sırayla gideceğimizi belirlememizde bize yol gösteriyor. Amacımız, yağmur suyunun şebekeye zamanında ulaşmasını sağlayarak ulaşımın ve günlük yaşamın akışını korumak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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