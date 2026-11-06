Diyarbakır'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi, yayalar yürümekte güçlük çekti.

Diyarbakır'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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