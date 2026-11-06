DÜ'de çocuklarda nadir uygulanan CRT-ICD işlemi başarıyla gerçekleştirildi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, çocuk hastalarda nadir uygulanan ileri düzey kalp pili ve defibrilatör tedavilerinden biri olan CRTICD işlemini başarıyla gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Aritmi Merkezi'nde gerçekleştirilen işlem, Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Türe ile Erişkin Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özbek'in iş birliğiyle tamamlandı. Kalp kasılma fonksiyonlarında azalma, kalp yetmezliği ve ciddi kalp ileti sistemi bozukluğu bulunan çocuk hastaya uygulanan CRTICD cihazı, iki önemli tedavi özelliğini bir arada sunuyor. Cihaz, kalbin kasılma uyumunu iyileştirerek pompalama fonksiyonlarını desteklerken, hayatı tehdit eden ritim bozukluklarını algılayarak gerekli durumlarda elektriksel müdahalede bulunabiliyor. Böylece kalp yetmezliğinin kontrolüne katkı sağlanırken ani kardiyak ölüm riskine karşı da koruma hedefleniyor.

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Çocuklarda nadir uygulanan ileri düzey bir tedavi

Çocuklarda CRTICD uygulaması, erişkinlere kıyasla oldukça nadir gerçekleştirilen ve ileri düzey teknik deneyim gerektiren bir işlem olarak öne çıkıyor. Özellikle kalp kasılma fonksiyonlarının belirgin şekilde azaldığı, kalp yetmezliğinin eşlik ettiği ve ciddi elektriksel ileti bozukluklarının bulunduğu seçilmiş hastalarda uygulanabiliyor. Çocuk hastaların damar yapılarının daha küçük olması ve anatomik farklılıkları nedeniyle cihaz ve elektrot yerleşimi özel planlama ve uzmanlık gerektiriyor. Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Aritmi Merkezinde çocukluk çağı ritim bozukluklarının tanı ve tedavisinde önemli çalışmalar yürütülüyor. Merkezde elektrofizyolojik çalışmalar, üç boyutlu haritalama eşliğinde kateter ablasyonları, radyofrekans ve kriyoablasyon işlemlerinin yanı sıra kalıcı kalp pili ve implante edilebilir defibrilatör uygulamaları da gerçekleştiriliyor. CRTICD işleminin başarıyla tamamlanması, merkezin çocuk hastalara sunduğu ileri düzey tedavi hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Çocuk Kardiyolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Türe, çocuklarda kalp ritim bozuklukları ve kalp yetmezliği tedavisinde ileri teknoloji gerektiren yöntemleri başarıyla uyguladıklarını belirterek şunları söyledi:

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"Çocuklarda kalp ritim bozukluklarının ve kalp yetmezliğinin tedavisinde ileri teknoloji gerektiren girişimsel yöntemleri merkezimizde başarıyla uyguluyoruz. CRTICD, çocuk hastalarda oldukça nadir ihtiyaç duyulan, hem kalbin kasılma fonksiyonlarını destekleyen hem de hayatı tehdit eden ritim bozukluklarına karşı koruma sağlayan ileri düzey bir tedavi yöntemidir. Bu işlemi Erişkin Kardiyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Özbek'in değerli desteği ve iş birliğiyle başarıyla gerçekleştirdik. Merkezimiz, artan hasta sayısı, girişimsel işlem deneyimi ve uyguladığı ileri tedavi yöntemleriyle çocukluk çağı ritim bozukluklarının tedavisinde ülkemizin sayılı merkezlerinden biri haline gelmiştir.

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Amacımız, bölgemizdeki çocuk hastaların ileri düzey tanı ve tedavi hizmetlerine başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmelerini sağlamaktır."

Dicle Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Aritmi Merkezi, güçlü teknik altyapısı, uzman kadrosu ve multidisipliner çalışma anlayışıyla Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden gelen çocuk hastalara ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunmayı sürdürüyor.