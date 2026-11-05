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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 19:32 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde son 10 günde farklı noktalarda operasyonlar gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda, 147 kilogram esrar, 185 bin 593 sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram sentetik uyuşturucu​​​​​​​, 21 gram eroin ve 17 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 49 fişek ele geçirildi, 129 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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