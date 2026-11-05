Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası
Diyarbakır'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Giriş: 05.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
Diyarbakır’da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, DiyarbakırŞanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 1 pikap ile 2 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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