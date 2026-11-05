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        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan değerlendirmede, ‘’Yapılan son değerlendirmelere göre cuma sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa’da yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin doğusunda soğumayla Şırnak'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

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