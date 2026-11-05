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        Otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptılar

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptılar

        DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki Diyarbakır Stadyumu civarında dün akşam saatlerinde bir grup sürücü, otomobilleriyle kara yolunda yarış yaptı. Trafikte tehlike oluşturan yarış sırasında yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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