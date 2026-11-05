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        Kırsal ilçelerde kadınların süt ürünleri üretimini güçlendirecek projeye PACE kapsamında hibe desteği

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde kırsal beş ilçede kadınlara yönelik geleneksel peynir üretiminin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi (PACE) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Kırsal ilçelerde kadınların süt ürünleri üretimini güçlendirecek projeye PACE kapsamında hibe desteği

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde kırsal beş ilçede kadınlara yönelik geleneksel peynir üretiminin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi (PACE) kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı.

        Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye tarafından yürütülen PACE, depremden etkilenen 11 ilde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası destek kuruluşları arasında ortaklıklar kurulmasını destekleyerek, deprem sonrasında sivil yaşamı ve belediyelerin sunduğu kamu hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. PACE, Avrupa Birliği ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. Program, ana yararlanıcı kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülüyor.

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        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği (GABB), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan, Kulp, Dicle, Hani ve Eğil belediyeleri ile Key Ma Kadın Kooperatifi iş birliğinde geliştirilen "Yerel İş Birliği Modeliyle Kadınların Öncülüğünde Sürdürülebilir Süt Üretimi" projesi, PACE kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Projeyle beş kırsal ilçede 125 peynir üreticisi kadının desteklenmesi ve geleneksel peynir üretiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Yerel ortakların iş birliğiyle başlatılan mandıra yatırımları ise devam ediyor.

        Beş ilçede 125 kadın üretici desteklenecek

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        Bir yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında peynir üreticisi kadın gruplarının oluşturulması, kadınların kooperatifleşme süreçlerinin güçlendirilmesi ve geleneksel süt ürünleri üretim kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İlçelerde yapılan saha araştırmalarıyla belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda küçükbaş hayvancılıkla uğraşan ve süt üretimi yapan kadınlara süt sağımı ve süt toplama süreçleri için ekipman desteği sağlanacak. Küçükbaş hayvancılık yapan ailelerin üretimlerini sürdürmeleri ve kadınların süt sağımı ve peynir üretiminin devamlılığı desteklenecek. Bu şekilde kentte salamura peynirlerin tamamını, örgü peynirinin yarısını üreten ailelerin ve kadınların emekleri ile geleneksel üretim bilgi ve deneyimlerinin daha çok görünür olması sağlanacak ve üretim şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.

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        Diyarbakır'ın geleneksel peynirleri korunacak

        Projenin önemli bileşenlerinden birini de Diyarbakır'ın geleneksel peynir çeşitlerinin korunması, üretimlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi oluşturuyor. Bu kapsamda tescilli Diyarbakır örgü peynirinin yanında kentte geleneksel yöntemlerle üretilen, üretimi gittikçe azalan ve terk edilen beş farklı süt ürünü çeşidinin tesciline yönelik çalışmalar yürütülecek. Kırsal ilçelerde evlerinde geleneksel yöntemlerle peynir üreten kadınların bilgi, deneyim ve üretim tekniklerinden yararlanılarak bu kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması desteklenecek. Kadınların katılımıyla oluşturulacak kooperatifler aracılığıyla geleneksel peynirlerin belirli kalite ve üretim standartlarında, uygun ambalajla pazara sunulması hedefleniyor.

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        Geleneksel peynirler için yeni pazar imkanları geliştirilecek

        Proje kapsamında tescilli ve tescile değer geleneksel peynir çeşitlerinin ilçelerde kurulacak mandıralarda sürdürülebilir biçimde üretilmesi ve ekonomik değer kazanması için satış ve pazarlama faaliyetleri de desteklenecek. Öncelikle yerel pazarlara erişimin güçlendirilmesi, ardından farklı pazarlara açılabilecek üretim ve tedarik modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Böylece kırsal ilçelerde kadınların yalnızca üretim süreçlerinde değil, ürünlerin işlenmesi, pazarlanması ve ekonomik değerinin artırılması süreçlerinde de aktif rol üstlenmesi hedefleniyor. Proje, beş kırsal ilçede yerel yönetimlerin iş birliğiyle uygulanacak. Proje kapsamındaki teknik eğitimler, kapasite geliştirme çalışmaları ve destek programları ise Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde gerçekleştirilecek. Merkezin mevcut eğitim ve uygulama mutfakları, teknik altyapısı ve yerel gastronomi alanındaki saha deneyimlerinden yararlanılacak. Proje Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Direktörü Robert Künne ve teknik ekibinin Diyarbakır ziyareti ile başladı. Proje detayları otaklar işbirliğinde paylaşılarak, projenin uygulanacağı Gastro İnnovasyon Merkezi'nin teknik kapasitesi heyet tarafından yerinde incelendi.

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