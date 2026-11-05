Çermik'te sabah namazı buluşmaları

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından, cemaati camiye teşvik etmek için düzenlenen sabah namazı buluşmaları etkinliği başladı.

Her hafta bir camide düzenlenecek olan buluşma, ilkbahar mevsimine kadar devam edecek. Sabah namazına gelecek olan cemaate, hayırseverlerin destekleri ile çorba ikramında bulunulacak. Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği sabah namazı buluşmalarının ilki bu hafta cumartesi sabah namazında ulu camide gerçekleştirilecek.