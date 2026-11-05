Çermik kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları hareketliliği
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluğu başladı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan kuruyemiş pazarında kış hazırlıkları yoğunluğu başladı.
Doğal ve organik ürünleri ile ünlü Çermik ilçesinde vatandaşlar kış mevsimi hazırlıklarına başladı. Pek çok ürünün satıldığı Çermik kuruyemiş pazarına çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösteriliyor. Pestil, pekmez, cevizli sucuk, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru dut, kayısı kurusu, bal, peynir, tereyağı gibi ürünlerin yanı sıra canlı olarak tavuk ve hindi gibi hayvanların satışları da yapılıyor. İlçede pazartesi ve cuma günleri kurulan pazarda üreticiler ürettikleri ürünleri aracısız direk tüketicilere satabilme imkanı bulabiliyor. Türkiye’nin en zengin minareli kaplıcalarına şifa bulmak amacıyla gelen ziyaretçiler, dönüş yolunda kuruyemiş pazarına da uğrayarak ihtiyaçlarını temin edebiliyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.