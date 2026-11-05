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        Sur Belediyesinde 37 satın alma işlemi mercek altında

        Sayıştay'ın 2025 yılı Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi denetim raporunda ihale işlemleri, müdürlük görevlendirmeleri ve yatırım harcamalarına ilişkin çeşitli bulgular yer aldı. 26 müdürlüğün yalnızca 2'sinde asaleten atanmış müdür bulunurken, satın alma işlemlerinin parçalara bölündüğü tespit edildi. Yatırımlar iki yılda yüzde 92 geriledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Sur Belediyesinde 37 satın alma işlemi mercek altında

        Sayıştay'ın 2025 yılı Diyarbakır'ın Sur İlçe Belediyesi denetim raporunda ihale işlemleri, müdürlük görevlendirmeleri ve yatırım harcamalarına ilişkin çeşitli bulgular yer aldı. 26 müdürlüğün yalnızca 2'sinde asaleten atanmış müdür bulunurken, satın alma işlemlerinin parçalara bölündüğü tespit edildi. Yatırımlar iki yılda yüzde 92 geriledi.

        Sayıştay, Sur Belediyesinde benzer ihtiyaçların parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünerek, ihale kanununa aykırı şekilde doğrudan temin yöntemiyle karşılandığını tespit etti.

        Kilitli parke taşı, çöp poşeti, bilgisayar malzemeleri, araç lastikleri ve inşaat malzemelerinin de bulunduğu 37 satın alma işlemi rapora girdi. Sur Belediyesindeki 26 müdürlüğün yalnızca 2'si asaleten yönetiliyor. 18 müdürlük vekaleten, 6 müdürlük ise tedviren yürütülüyor. Rapora göre belediye başkan yardımcıları da bilgi işlem, mali hizmetler, kültür sanat ve sosyal işler ile gelirler müdürlüklerinde vekaleten görev yapıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ve 175'inci maddeleri, belirli şartlarda vekalet ücreti ödenmesine imkan tanıyor. Sur Belediyesinin yatırım harcamaları 2023'te 77,2 milyon lira, 2024'te 15,8 milyon lira, 2025'te ise 6,2 milyon lira oldu.

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        İki yılda nominal olarak yüzde 92 gerileyen yatırımların yanında, 2025 yılı için ayrılan 160,6 milyon liralık yatırım ödeneğinin yalnızca yüzde 3,89'u kullanıldı. Yaklaşık 154,4 milyon lira yatırım ödeneği kullanılmadan iptal edildi. Sayıştay, 589 bin 200 lira ödeme yapılan bina bakım ve onarım işinin, zorunlu olmasına rağmen sözleşme düzenlenmeden gerçekleştirildiğini tespit etti. Raporda ayrıca Sur Belediyesinde iç denetim birimi ve iç denetçi bulunmadığı belirtildi.

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