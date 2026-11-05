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        Diyarbakır'da peynir üreticisi 125 kadın desteklenecek

        Diyarbakır'da "Yerel İş Birliği Modeliyle Kadınların Öncülüğünde Sürdürülebilir Süt Üretimi Projesi" kapsamında peynir üreticisi 125 kadına destek verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:49 Güncelleme:
        Diyarbakır'da peynir üreticisi 125 kadın desteklenecek

        Diyarbakır'da "Yerel İş Birliği Modeliyle Kadınların Öncülüğünde Sürdürülebilir Süt Üretimi Projesi" kapsamında peynir üreticisi 125 kadına destek verilecek.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamada, DTSO öncülüğünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan, Kulp, Dicle, Hani ve Eğil belediyeleri ile Key Ma Kadın Kooperatifi iş birliğinde geliştirilen proje, Depremden Etkilenen Bölgelerde Yerel Kamu Hizmetleri için Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme Projesi kapsamında hibe desteği almaya hak kazandığı belirtildi.

        Projeyle 5 ilçede 125 peynir üreticisi kadının desteklenmesi ve geleneksel peynir üretiminin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, bir yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, peynir üreticisi kadın gruplarının oluşturulması, kadınların kooperatifleşme süreçlerinin güçlendirilmesi ve geleneksel süt ürünlerinin üretim kapasitelerinin geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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