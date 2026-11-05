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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde liseler arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde Şehit Ömer Yaman Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada, lise öğrencileri Kur'an okudu.

        Programda, jüri tarafından dereceye giren öğrenciler belirlendi.

        Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şeyhmus Karamehmetoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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