Öğrencilerden 'değerler' gösterisi

Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösteride tiyatro, müzik, koro ve oratoryoyu bir araya getirdi. İngilizce ve Almanca performansların da yer aldığı programda öğrenciler, temel insani değerleri sahneye taşıdı.

Diyarbakır Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösteriyle okul içerisinde bulunan tiyatro salonunda izleyici karşısına çıktı. Tiyatro, müzik, koro ve oratoryonun yer aldığı programda öğrenciler, İngilizce ve Almanca performanslar da sergiledi. Saygı, empati, sorumluluk ve dayanışma temalarının işlendiği gösteride öğrenciler, günlük yaşamda değerlerin önemini sahne performanslarıyla anlattı. Hazırlık sürecinde iş birliği ve sorumluluk bilinci kazanan öğrenciler, sahne deneyimiyle kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Gösteriye veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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Bulut Başarı Koleji Türkçe öğretmeni Ayşin Özbay, gösterinin amacının öğrencilerin hoşgörünün önemini kavramalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Özbay, "Hepimiz biliyoruz ki sevgi ve saygı dolu bir toplumun temeli hoşgörüden geçiyor. Öğrencilerimiz de hazırlık sürecinde hoşgörünün ve empatinin önemini öğrendiler. Programımızda drama gösterisi, şiir dinletisi, dans performansları ve birbirinden güzel müzikler yer alıyor. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır bu gösteri için çalışıyor. Bugün oldukça heyecanlılar. Dediğim gibi 1 aydır bir çalışma yürütüyorlar. Ben de sınıf öğretmenleri olarak bu süreçte onlara rehberlik ettim ve öncülük ettim" dedi.

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Öğrencilerden Ahmet Zanyar Akalın ise tiyatro gösterisi için yaklaşık 1 aydır çalıştıklarını söyledi. Akalın, "Bence ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Değerler Günü kapsamında hazırladığımız 'Hoşgörü ve Sevgi' adlı tiyatromuz ve diğer etkinliklerimiz için yoğun bir emek harcadık. Şu anda çok güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hoşgörü temalı etkinliklerimizde emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Ben zaten her zaman hoşgörülü ve iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi bir insan olmaya devam edeceğim. Bu gösterinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, özellikle de Ayşin hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.