Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Öğrencilerden 'değerler' gösterisi

        Öğrencilerden 'değerler' gösterisi

        Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösteride tiyatro, müzik, koro ve oratoryoyu bir araya getirdi. İngilizce ve Almanca performansların da yer aldığı programda öğrenciler, temel insani değerleri sahneye taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Öğrencilerden 'değerler' gösterisi

        Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösteride tiyatro, müzik, koro ve oratoryoyu bir araya getirdi. İngilizce ve Almanca performansların da yer aldığı programda öğrenciler, temel insani değerleri sahneye taşıdı.

        Diyarbakır Bulut Başarı Koleji 5. sınıf öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında hazırladıkları gösteriyle okul içerisinde bulunan tiyatro salonunda izleyici karşısına çıktı. Tiyatro, müzik, koro ve oratoryonun yer aldığı programda öğrenciler, İngilizce ve Almanca performanslar da sergiledi. Saygı, empati, sorumluluk ve dayanışma temalarının işlendiği gösteride öğrenciler, günlük yaşamda değerlerin önemini sahne performanslarıyla anlattı. Hazırlık sürecinde iş birliği ve sorumluluk bilinci kazanan öğrenciler, sahne deneyimiyle kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Gösteriye veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

        REKLAM

        Bulut Başarı Koleji Türkçe öğretmeni Ayşin Özbay, gösterinin amacının öğrencilerin hoşgörünün önemini kavramalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Özbay, "Hepimiz biliyoruz ki sevgi ve saygı dolu bir toplumun temeli hoşgörüden geçiyor. Öğrencilerimiz de hazırlık sürecinde hoşgörünün ve empatinin önemini öğrendiler. Programımızda drama gösterisi, şiir dinletisi, dans performansları ve birbirinden güzel müzikler yer alıyor. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır bu gösteri için çalışıyor. Bugün oldukça heyecanlılar. Dediğim gibi 1 aydır bir çalışma yürütüyorlar. Ben de sınıf öğretmenleri olarak bu süreçte onlara rehberlik ettim ve öncülük ettim" dedi.

        REKLAM

        Öğrencilerden Ahmet Zanyar Akalın ise tiyatro gösterisi için yaklaşık 1 aydır çalıştıklarını söyledi. Akalın, "Bence ortaya çok güzel bir çalışma çıktı. Değerler Günü kapsamında hazırladığımız 'Hoşgörü ve Sevgi' adlı tiyatromuz ve diğer etkinliklerimiz için yoğun bir emek harcadık. Şu anda çok güzel bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Hoşgörü temalı etkinliklerimizde emeği geçen herkese başarılar diliyorum. Ben zaten her zaman hoşgörülü ve iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Bundan sonra da daha iyi bir insan olmaya devam edeceğim. Bu gösterinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize, özellikle de Ayşin hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        TIR ile çarpışan otomobil yandı: 2 ölü
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Donald Trump'tan Özel Kalem ataması
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Çermik'te sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi
        Çermik'te sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi
        Çüngüş'te nar ekşisi yapımına başlandı
        Çüngüş'te nar ekşisi yapımına başlandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 tutuklama
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 147 kilo esrar, 185 bin adet sentetik...
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 147 kilo esrar, 185 bin adet sentetik...
        Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi
        Çermik'te "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi