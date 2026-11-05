Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 24 tutuklama

DİYARBAKIR’da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 129 şüpheliden 24’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde farklı noktalarda son 10 günde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 147 kilo skunk ve esrar, 185 bin 593 sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin ve 17 ecstasy ele geçirildi. Adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ve 49 fişek bulundu. Operasyonlarda 129 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlem yapıldı.