Çermik'te sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmalarının ilki gerçekleştirildi.
Her cuma günü Ulu Camide gerçekleştirilecek olan sabah namazı buluşmalarının ilki bu sabah gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan kızılarslan , "Takva üzere yaşamak" konulu sohbette bulundu. Ulu Cami imamhatibi Mustafa Öztürk'ün yaptığı dua sonrası cemaate çorba ikramıyla program sona erdi.
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