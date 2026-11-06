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        Tofaş, meyve yüklü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

        Diyarbakır'da Tofaş otomobil aynı yönde ilerleyen meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Tofaş, meyve yüklü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı

        Diyarbakır'da Tofaş otomobil aynı yönde ilerleyen meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde meydana geldi. Seyir halindeki Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen sebze ve meyve yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki meyve ve sebzeler yola döküldü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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