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        Diyarbakır'da yağış sonrası rögarlar taştı

        Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yağış sonrası rögarlar taştı

        Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

        Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bağlar ilçesinde bulunan BağlarOfis altı geçidi de yağışın ardından sular altında kaldı. Bölgede rögarların taşmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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