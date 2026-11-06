Çermik'te öğrencilere giyim yardımı yapıldı

Hayırda Yetim Hamileri Uluslararası İnsani Yardım Derneğince (HAYET) Çermik Fen Lisesi, Muhammed Emin Er Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ercan Demirkol Anadolu Lisesi, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çermik Çok Programlı Anadolu Lisesi pansiyonlarında kalan 165 öğrencilere kıyafet ve bot yardımı gerçekleştirildi.

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