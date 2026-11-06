Cuma namazı çıkışı merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Camii ve Külliyesi'ndeki mevlit programına Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, il Emniyet Müdürü Murat Mutlu, EMŞAV İl Başkanı gazi Mehmet Terlemez, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Okutulan mevlidin ardından cami çıkışı vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), şehitler için mevlit okuttu.

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