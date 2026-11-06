Amed Sportif Faaliyetler, Galatasaray maçına hazır
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Atletik koşu çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, pas organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta yapılacak.
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