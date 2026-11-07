İş adamından vefa örneği

Öğrencilerin ilgilerine göre dağıtılan oyuncaklar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. İş adamı Halit Demiroğlu; memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini açıkladı.

Almanya'da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu vefa örneği göstererek, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti.

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