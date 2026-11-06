Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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