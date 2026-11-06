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        Diyarbakır'da köy okuluna kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köy okulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 21:48 Güncelleme:
        Diyarbakır'da köy okuluna kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Köy Çocukları Okusun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince köy okulunda oluşturulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Dernek Başkanı Sinan Özbilgi, yaptığı açıklamada, Çınar'da yaklaşık 350 öğrencinin eğitim gördüğü kırsal Ortaviran Köyü İlkokuluna kazandırılan kütüphanenin hizmete sunulduğunu belirtti.

        - "Kitapla büyüyen çocuk, aydınlık bir geleceğin teminatıdır"

        Özbilgi, dernek olarak ülkede 13 kütüphane açtıklarını, bu kütüphanelerden 3'ünü Diyarbakır'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

        "13.⁠ ⁠kütüphanemizi ressam Neşe Mutlu'nun merhum babası Asım Mutlu'nun anısına öğrencilerimizin hizmetine sunduk." ifadesini kullanan Özbilgi, şunları kaydetti:

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        "Çocuklarımızın kitaplarla buluşmasına, bilgiye ulaşmasına ve hayallerini büyütmesine katkı sağlayacak bu anlamlı projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizler, inanıyoruz ki bir çocuğun hayatına dokunmanın en güzel yollarından biri ona kitaplarla dolu bir dünya sunmaktır. Bu anlayışla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da köy okullarımızda kütüphaneler kurmaya ve çocuklarımızın eğitim yolculuğuna destek olmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki kitapla büyüyen çocuk, aydınlık bir geleceğin teminatıdır.

        Açılışa katılan Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Emniyet Müdürümüze, İlçe Jandarma Komutanımıza, İlçe Müftümüze, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

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