Traktörün park halindeki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Seyrantepe Sanayi Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesi'nde sürücüsünü direksiyon hakimiyeti kaybettiği traktör, park halindeki otomobile çarptı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Maddi hasarlı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.