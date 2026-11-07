Diyarbakır'da yağış ve sis bir arada

Kentte, dünden beri yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla birlikte sabah saatlerinde yer yer sis de belirdi. Sisin etkili olduğu yerlerde görüş mesafesi düştü, sürücüler trafikte kontrollü bir şekilde ilerledi. Sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor.

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