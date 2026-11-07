Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı

Otomobilleriyle yarıştıkları belirlenen 3 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin lira ceza verildi, sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı ve 3 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda sürücülerin otomobilleriyle yarıştığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

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