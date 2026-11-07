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        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yarış yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve bazı haber sitelerinde Fırat Bulvarı'nda sürücülerin otomobilleriyle yarıştığı görüntülerin yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Otomobilleriyle yarıştıkları belirlenen 3 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 138 bin lira ceza verildi, sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı ve 3 araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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