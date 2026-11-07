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        Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suzan, 18 gün sonra bulundu

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışması ile kaldığı adreste bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suzan, 18 gün sonra bulundu

        DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan Suzan D. (21), polis ekiplerinin çalışması ile kaldığı adreste bulundu.

        Kulp ilçesinde Suzan D., 21 Ekim’de henüz bilinmeyen bir nedenle ayrıldığı evine geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı. Kaldığı adreste bulunan Suzan D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Suzan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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