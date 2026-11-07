Diyarbakır'da yarış yapan sürülerin ehliyetleri süresiz iptal edilip 138 bin lira ceza uygulandı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan yarış görüntülerinin ihbar kabul edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5. maddesi (kara yolu üzerinde yarış yapmak) uyarınca; toplam 138 bin TL idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır’da, yarış yapan sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak geri alındı, 138 bin lira para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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