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        Diyarbakır'da yarış yapan sürülerin ehliyetleri süresiz iptal edilip 138 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da, yarış yapan sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak geri alındı, 138 bin lira para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yarış yapan sürülerin ehliyetleri süresiz iptal edilip 138 bin lira ceza uygulandı

        Diyarbakır’da, yarış yapan sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak geri alındı, 138 bin lira para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, sosyal medya ve haber sitelerinde yayımlanan yarış görüntülerinin ihbar kabul edilmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 70/5. maddesi (kara yolu üzerinde yarış yapmak) uyarınca; toplam 138 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Sürücülerin belgeleri süresiz geri alınırken, araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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