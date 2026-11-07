Bakan Tekin: "Türkiye, yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydetti"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılında eğitimde OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamayan Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'da düzenlenen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda Bakanlığın eğitim politikalarının ülke genelinde aynı hassasiyetle uygulanmasında il millî eğitim müdürlerinin üstlendiği sorumluluğun önemini vurgulayan Bakan Tekin, her çocuğun eğitim hakkının gözetilmesi ve öğretmenlerin mesleki itibarının korunması noktasında il müdürlerinin en önemli çalışma arkadaşları olduğunu ifade etti. Teşkilat içindeki güçlü iletişim ve istişare kültürünün sürdürülmesinin önemine işaret eden Tekin, sahadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalara yön vermeye devam edeceklerini, ülkenin her köşesindeki çocukların daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'nin 2003 yılından bu yana OECD tarafından düzenlenen PISA araştırmalarına katıldığını hatırlatan Tekin, 2003 yılında Türkiye'nin eğitimde fiziki imkânlar, akademik başarı, insan kaynağı ve eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamazken, geçen süreçte eğitim sisteminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Eğitim sisteminin geçmişte FETÖ'nün vesayetçi yapılanması nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunları anlatan Bakan Tekin, bu yapıların Millî Eğitim Bakanlığının okullarını, öğretmenlerini ve ders kitaplarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

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"Ne yapıyorlardı, hatırlayın. Hükümet diyor ki 'Bedava ders kitabı dağıtıyoruz.' Okulda birileri gidiyor, 'Millî Eğitim Bakanlığının kitapları beş para etmez, hiç kapaklarını bile açmayın' diyor. Kendi kitaplarını satıyorlar. 'Liselere giriş ya da üniversiteye giriş sınavındaki sorular Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarından çıkmıyor, bizim merdiven altında bastığımız test kitaplarından çıkıyor' diyorlar. 'Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenleri bilmiyorlar, bizim öğretmenlerimiz daha iyi biliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının okulları işe yaramaz, bizim kursumuz, dershanemiz sizin asıl eğitim yeriniz' diyorlar. Şimdi arkadaşlar, vesayet tanımını bundan daha güzel açıklayan başka bir şey yok. Sen ne yaparsan yap okulda, kaç tane öğretmen atarsan ata, kaç tane derslik yaparsan yap, kitapları bedava dağıt, içeriklerini zenginleştir. Bunların bir anlamı kalmıyor. Müfredatı ne yaparsan yap, milli ve manevi değerler, akademik yenilikler, pedagojik unsurlar, ne yaptığınızın hiçbir önemi yok çünkü burası itibarsızlaştırılmış."

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2015 sonrası PISA sonuçlarındaki yükseliş

Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini belirten Bakan Tekin, PISA Direktörü ile gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda bu başarının nedenlerinin kendilerine sorulduğunu aktardı. Tekin, eğitim sistemi üzerindeki vesayetçi yapılarla mücadele kapsamında 2013 yılından itibaren önemli adımlar atıldığını, 2014 yılında dershanelere ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ve Bakanlığın kendi eğitim politikalarını uygulayabildiği bir yapının oluşturulmaya başlandığını ifade etti. Bu süreçte elde edilen başarı dolayısıyla 8 Eylül'de Bratislava'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin PISA sonuçlarındaki yükselişini anlatmak üzere konuşma yapmaya davet edildiklerini belirten Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının uluslararası basında da geniş yer bulduğunu söyledi. Bakan Tekin, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, bu süreçte verdikleri emekler dolayısıyla il millî eğitim müdürlerine teşekkür etti.

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İki gün sürecek toplantı, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin sunumlarıyla devam edecek.