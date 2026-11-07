Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Bakan Tekin: "Türkiye, yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydetti"

        Bakan Tekin: "Türkiye, yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydetti"

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılında eğitimde OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamayan Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Bakan Tekin: "Türkiye, yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydetti"

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2003 yılında eğitimde OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamayan Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

        Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Diyarbakır'da düzenlenen İl Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin millî eğitim müdürüyle bir araya geldi. Toplantıda Bakanlığın eğitim politikalarının ülke genelinde aynı hassasiyetle uygulanmasında il millî eğitim müdürlerinin üstlendiği sorumluluğun önemini vurgulayan Bakan Tekin, her çocuğun eğitim hakkının gözetilmesi ve öğretmenlerin mesleki itibarının korunması noktasında il müdürlerinin en önemli çalışma arkadaşları olduğunu ifade etti. Teşkilat içindeki güçlü iletişim ve istişare kültürünün sürdürülmesinin önemine işaret eden Tekin, sahadan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çalışmalara yön vermeye devam edeceklerini, ülkenin her köşesindeki çocukların daha nitelikli eğitim imkânlarına kavuşması için birlikte çalışmayı sürdüreceklerini belirtti. Türkiye'nin 2003 yılından bu yana OECD tarafından düzenlenen PISA araştırmalarına katıldığını hatırlatan Tekin, 2003 yılında Türkiye'nin eğitimde fiziki imkânlar, akademik başarı, insan kaynağı ve eğitim teknolojilerinin kullanımı gibi alanlarda OECD ülkeleri arasında ilk 30'da yer alamazken, geçen süreçte eğitim sisteminde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Eğitim sisteminin geçmişte FETÖ'nün vesayetçi yapılanması nedeniyle karşı karşıya kaldığı sorunları anlatan Bakan Tekin, bu yapıların Millî Eğitim Bakanlığının okullarını, öğretmenlerini ve ders kitaplarını itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

        REKLAM

        "Ne yapıyorlardı, hatırlayın. Hükümet diyor ki 'Bedava ders kitabı dağıtıyoruz.' Okulda birileri gidiyor, 'Millî Eğitim Bakanlığının kitapları beş para etmez, hiç kapaklarını bile açmayın' diyor. Kendi kitaplarını satıyorlar. 'Liselere giriş ya da üniversiteye giriş sınavındaki sorular Milli Eğitim Bakanlığının ders kitaplarından çıkmıyor, bizim merdiven altında bastığımız test kitaplarından çıkıyor' diyorlar. 'Millî Eğitim Bakanlığının öğretmenleri bilmiyorlar, bizim öğretmenlerimiz daha iyi biliyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının okulları işe yaramaz, bizim kursumuz, dershanemiz sizin asıl eğitim yeriniz' diyorlar. Şimdi arkadaşlar, vesayet tanımını bundan daha güzel açıklayan başka bir şey yok. Sen ne yaparsan yap okulda, kaç tane öğretmen atarsan ata, kaç tane derslik yaparsan yap, kitapları bedava dağıt, içeriklerini zenginleştir. Bunların bir anlamı kalmıyor. Müfredatı ne yaparsan yap, milli ve manevi değerler, akademik yenilikler, pedagojik unsurlar, ne yaptığınızın hiçbir önemi yok çünkü burası itibarsızlaştırılmış."

        REKLAM

        2015 sonrası PISA sonuçlarındaki yükseliş

        Türkiye'nin 2015 yılından itibaren PISA sonuçlarında istikrarlı bir yükseliş gösterdiğini belirten Bakan Tekin, PISA Direktörü ile gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda bu başarının nedenlerinin kendilerine sorulduğunu aktardı. Tekin, eğitim sistemi üzerindeki vesayetçi yapılarla mücadele kapsamında 2013 yılından itibaren önemli adımlar atıldığını, 2014 yılında dershanelere ilişkin yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini ve Bakanlığın kendi eğitim politikalarını uygulayabildiği bir yapının oluşturulmaya başlandığını ifade etti. Bu süreçte elde edilen başarı dolayısıyla 8 Eylül'de Bratislava'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin PISA sonuçlarındaki yükselişini anlatmak üzere konuşma yapmaya davet edildiklerini belirten Tekin, Türkiye'nin eğitim alanındaki başarısının uluslararası basında da geniş yer bulduğunu söyledi. Bakan Tekin, Türkiye'nin yalnızca eğitimde fiziki imkânlar açısından değil, akademik başarı bakımından da önemli ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak, bu süreçte verdikleri emekler dolayısıyla il millî eğitim müdürlerine teşekkür etti.

        REKLAM

        İki gün sürecek toplantı, bakan yardımcıları ve birim amirlerinin sunumlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı
        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı
        Kara yolunda yarış yapan sürücülere 138 bin lira ceza
        Kara yolunda yarış yapan sürücülere 138 bin lira ceza
        Diyarbakır'da yarış yapan sürülerin ehliyetleri süresiz iptal edilip 138 bi...
        Diyarbakır'da yarış yapan sürülerin ehliyetleri süresiz iptal edilip 138 bi...
        Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suzan, 18 gün sonra bulundu
        Diyarbakır'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Suzan, 18 gün sonra bulundu
        Diyarbakır'da tarımın mevcut durumu ve gelişim fırsatları değerlendirildi
        Diyarbakır'da tarımın mevcut durumu ve gelişim fırsatları değerlendirildi
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır İl Başkanlığında sendikacılarla bir...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır İl Başkanlığında sendikacılarla bir...