Köylüler kendi yollarını kendileri yaptı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bozulan köy yolu, köylüler tarafından onarıldı.

Bayrak Mahallesi'nin bozulan mahalle yolu, mahalleliler tarafından kendi imkanlarıyla onarıldı. Geçen yıl kış mevsiminin bol yağışlı geçmesinden dolayı yollarda oluşan çukurlar, beton harçlarla doldurularak onarıldı. Mahalle sakinleri ana yolla mahalle arasındaki yolda derin çukurlar oluştuğunu, bu çukurların araçlara zarar verip trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu, ilgili kurumlara başvurduklarını fakat herhangi bir çözüm olmadığı için yolu kendilerinin yaptıklarını söyledi.