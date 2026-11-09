İş adamlarından spora destek

İstanbul'da emlak sektöründe hizmet veren Çüngüşlü iş adamı Abdullah Demirkıran ve tekstil sektöründe hizmet veren Çermikli iş adamı Serdar Akay, İstanbul Çermikliler Derneği öncülüğünde, Çermik Futbol 21 Kulübüne 60 adet forma bağışında bulundu. Kulüp Başkanı Semih Yıldız, kulüplerine destekte bulunan iş adamlarına teşekkür etti.

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